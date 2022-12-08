Кухонных боксёров будут выселять из жилья

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Старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции Астаны Гульмира Шрахметова озвучила предложения, которые хотела бы включить в разрабатываемый закон о бытовом насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Мы внесли свои предложения как сотрудники-практики. Вместо штрафов просили назначить общественные работы. Во-первых, это общественное порицание. Во-вторых, не накладывает нагрузку на семейный бюджет. Зачастую сами потерпевшие оплачивают этот штраф. То есть, нагрузка ложится на семейный бюджет. Когда приезжает полиция, а предметы обихода разбросаны в доме – факт бытового насилия налицо. Ранее без заявления потерпевшего не могли привлекать человека к ответственности. Теперь мы переходим от заявительного характера на выявительный характер", - пояснила на брифинге в ДП Астаны старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции.

Также предлагается выселять агрессора из квартиры в случае бытового насилия.