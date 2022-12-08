open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

рixabay Вчера, 23:15
301
Вчера, 23:15
301
Фото: рixabay

Кухонных боксёров будут выселять из жилья

Старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции Астаны Гульмира Шрахметова озвучила предложения, которые хотела бы включить в разрабатываемый закон о бытовом насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Мы внесли свои предложения как сотрудники-практики. Вместо штрафов просили назначить общественные работы. Во-первых, это общественное порицание. Во-вторых, не накладывает нагрузку на семейный бюджет. Зачастую сами потерпевшие оплачивают этот штраф. То есть, нагрузка ложится на семейный бюджет.

Когда приезжает полиция, а предметы обихода разбросаны в доме – факт бытового насилия налицо. Ранее без заявления потерпевшего не могли привлекать человека к ответственности. Теперь мы переходим от заявительного характера на выявительный характер", - пояснила на брифинге в ДП Астаны старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции.

Также предлагается выселять агрессора из квартиры в случае бытового насилия.

"Своим поведением агрессор нарушает покой в семье. В действующем законодательстве мы изолируем всех членов семьи и размещаем в кризисные центры. Тем самым, мы создаем столько неудобств для семьи: это привычный уклад жизни, рядом с домом школа, садик. Из-за одного человека создаем столько неудобств. В новом законопроекте хотим предложить незамедлительно выселять агрессора. Изоляция агрессора необходима", - считает Гульмира Шрахметова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бытовое насилие #семья #права человека #Казахстан
BaigeNews.kz
Вчера, 23:15
301
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх