В Духовном управлении мусульман Казахстана разъяснили отношение ислама к практике изгнания джиннов, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что согласно шариату, исцеление людей от воздействия джиннов возможно с помощью аятов из Корана и молитв из Сунны. Однако такую практику могут проводить только люди с глубокими религиозными знаниями и опытом.