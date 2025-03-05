Куда в Казахстане обращаться для изгнания джиннов
Разъяснение ДУМК.
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
36Фото: Pixabay
В Духовном управлении мусульман Казахстана разъяснили отношение ислама к практике изгнания джиннов, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что согласно шариату, исцеление людей от воздействия джиннов возможно с помощью аятов из Корана и молитв из Сунны. Однако такую практику могут проводить только люди с глубокими религиозными знаниями и опытом.
"Целитель должен обладать религиозными знаниями и разбираться в особенностях проведения такого ритуала", — подчеркнули в ДУМК, призвав избегать обращения к незнакомым или неподготовленным лицам для выполнения этого ритуала.
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