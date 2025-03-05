  • 5 Марта, 16:45
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Куда в Казахстане обращаться для изгнания джиннов

Разъяснение ДУМК.

Сегодня, 16:35
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: Pixabay

В Духовном управлении мусульман Казахстана разъяснили отношение ислама к практике изгнания джиннов, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что согласно шариату, исцеление людей от воздействия джиннов возможно с помощью аятов из Корана и молитв из Сунны. Однако такую практику могут проводить только люди с глубокими религиозными знаниями и опытом.

"Целитель должен обладать религиозными знаниями и разбираться в особенностях проведения такого ритуала", — подчеркнули в ДУМК, призвав избегать обращения к незнакомым или неподготовленным лицам для выполнения этого ритуала.

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