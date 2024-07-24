Куда увозят шприцы и органы? Больницы Семея расторгли договор с компанией по вывозу медотходов

В этом году к работе по вывозу и утилизации медицинских отходов в Семее подключилась ещё одна компания, у которой в городе нет собственной оборудованной базы с печью для сжигания медицинского утиля. Поэтому собранные из больниц опасные выбросы филиал известной казахстанской компании везёт для уничтожения в Астану. Судьба использованных шприцев и человеческого биоматериала взволновала жителей Семея. Прокурорская проверка выявила, что поставщик услуг работает без разрешения, и постановила расторгнуть с ним незаконные договоры медучреждений, среди которых онкологический центр и СПИД центр. А управление экологии и Департамент СЭС нарушений в этой ситуации не выявили. В деталях проблемы разбирался корреспондент BageNews.kz.

Медицинские отходы – потенциальная опасность для экологии и жителей. Шприцы, кровь пациентов, биопсийные ткани, органы и прочий человеческий биоматериал, в том числе инфицированных пациентов, находят в полях и руслах рек нашей страны. Такие случаи не редки. И они, по мнению эко-активистов, показывают, что контроль за этой деятельностью необходимо усилить, и тщательно регламентировать.

Казахстанцы до сих пор вспоминают картины разбросанных близ посёлка Ленгер Туркестанской области человеческих органов и конечностей. А жителей села Ключи в Акмолинской области шокировали найденные в степи пробирки с кровью и использованные шприцы. В Павлодаре медотходы сжигали в примитивной буржуйке, ущерб для окружающей среды составил 1,7 млн. тенге.

Последний резонансный случай произошёл в Костанайской области в феврале этого года, где медицинские отходы класса "Б" из больниц собирали и хранили на территории промзоны, под навесом, прямо на земле. Доступ для потенциальных разносчиков инфекции - птиц, грызунов, кошек и собак был открыт.

В ходе обыска на импровизированном складе были обнаружены пакеты с медицинским мусором, датированные 7 января. А транспортировкой отходов из больниц на склад занимались арендованные через сайты фургоны. Специальной печи-инсинератора для сжигания отходов здесь не было. Вместо этого мусор планировалось возить в Астану, за 700 км, где у компании расположен объект по утилизации.

Жители Семея опасаются, что такой же сценарий уготован и их региону. Ведь в городе по аналогичной системе вот уже полгода работает та самая нашумевшая в Костанае компания - ТОО "Эко-РБК".

Отходы есть, а печи нет!

В феврале этого года горожане обратились в управление экологии с просьбой взять во внимание работу филиала таразской компании ТОО "Эко-РБК", которая в январе этого года "зашла" на рынок по утилизации медицинских отходов класса "Б" в город Семей.

Медицинские отходы класса "Б" - это эпидемиологически опасные медицинские отходы, инструменты и предметы, загрязнённые кровью и другими биологическими жидкостями. А ещё патологоанатомические и операционные отходы, то есть органы и ткани, пищевые отходы из инфекционных отделений и многое другое.

Участие в тендере обеспечило поставщику услуг договор с 11-ю медицинскими учреждениями Семея и одной Курчатовской больницей. Среди них Центр фтизиопульмонологии (тубдиспансер), СПИД-центр, Онкологический и Перинатальный центры, поликлиники и медицинский колледж.

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Людей смутило то, что у фирмы нет собственной базы и инсекционной печи для утилизации медицинских отходов.

Согласно открытым данным, компания работает по всем правилам, её деятельность лицензирована. Однако об Абайской области в них речи нет. Хотя филиал официально зарегистрирован.

Местных экоактивистов насторожило отсутствие печи и тот факт, что склад для сбора и временного хранения медотходов находится в черте города, на одной улице с частными домами и по соседству с боксом СТО.

После обращения одного из жителей Семея в Департамент экологии (фамилию он просил не называть), специалист ведомства вызвал сотрудников полиции, которые выехали на место и составили материал книги учёта информации с дальнейшим направлением в Департамент полиции.

"Компания "Эко-РБК" перевозит медицинские отходы из Семея в Астану для их уничтожения. Данный склад является временным хранилищем для дальнейшей транспортировки", - говорится в материале КУИ.

Ведомственные экологи от Абайской области пояснили в своём ответе, что согласно статьи 320 Экологического кодекса РК, накапливать отходы на складах можно до полугода. Но делать это разрешается только в специально оборудованных местах. Между тем, этой же 320 статьёй не указаны требования временного хранения и накопления медицинских отходов.

Управление экологии Абайской области контролирует утилизацию отходов класса "А", "Б" и "В". Но там заявили, что у ведомства нет компетенций и полномочий для проведения проверки, так как филиал таразской компании не имеет собственной печи, то есть нет эмиссий. А значит, вход на предприятие для экологов закрыт.

"По жалобе на компанию наши сотрудники выехали на место с правоохранительными органами. Мы установили, что там хранятся отходы в арочном складе. В экологическом кодексе это не запрещается. Хранятся, но не утилизируются. Поэтому мы ничего не смогли сделать. Наше ведомство контролирует процесс утилизации отходов, то есть те организации, у которых есть печь для сжигания. По нормам при сжигании мусора до 50 кг в сутки должна быть сухая очистка, а свыше 50 кг - мокрая очистка дыма. В Абайской области есть два предприятия по утилизации медицинских отходов с собственными базами и печами", - рассказал глава областного департамента экологии Серик Сарбасов.

Одно другому не мешает

Хранение и накопление медотходов с дальнейшей транспортировкой входит в компетенцию санитарно-эпидемиологической службы региона.

Мы обратились с официальным запросом в Департамент СЭС по Абайской области с просьбой разъяснить, есть ли в действиях иногородней компании несоответствия. Нам рассказали, что в этом году в отношении филиала ТОО "Эко-РБК" провели внеплановую проверку, в результате которой выявились нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В результате филиал был привлечён к ответственности по части 1 статьи 424 Административного кодекса РК. Этот административный акт вынесло семейское городское управление СЭС. Однако руководитель таразской компании обжаловал его. После изучения материалов Департамент СЭС признал его недействительным на основании того, что проверка городским управлением СЭС была проведена с нарушениями.

Арендованная база, в которой филиал компании собирает отходы, даёт право услугодателю продолжать свою деятельность. Это не противоречит Экологическому кодексу и законодательству РК в сфере здравоохранения.

Тараз-Семей-Астана: что говорят в "Эко-РБК"?

ТОО "Эко-РБК" создано в ноябре 2016 года. Активно функционирует в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Занимается сбором, транспортировкой и утилизацией медицинских отходов классов "А", "Б", "В" и частично "Г", а также сбору вторсырья. Как сообщается на официальном сайте компании, утилизация производится в печи-инсинераторе с ручной загрузкой до превращения отходов в стерильную золу.

В классических журналистских традициях мы предоставили слово руководству нашумевшей в последние месяцы компании и отправили официальный запрос. Главные вопросы, которые нас интересуют: где утилизируют медотходы из Абайской области, какое их количество собирается, с какой периодичностью их вывозят, какая сумма установлена за вывоз медотходов? Ведь если цена по госзакупу за вывоз занижена, а конкуренты на днях как раз высказались о сложившемся с приходом таразской компании демпинге, то выгодно ли возить "товар" из Семея в Акмолинскую область за 750 километров?

Однако руководство сперва решило воздержаться от комментариев. Но буквально накануне выхода материала представитель товарищества ответил на самые интересующие нас вопросы.

"У нас в Абайской области производства нет, есть склад временного накопления. Согласно 3 абзаца п. 1 статьи 321 Экологического кодекса, там идёт накопление до одной тонны. Согласно приложению 1 ЭК РК мы можем накапливать отходы до тонны. Когда собралось, приезжает наша специальная машина, грузит и вывозит на нашу базу в Акмолинской области, там всё и утилизируется. Эта тонна собирается за три-четыре дня. Но мы не собираем полную тонну. Если видим по актам, что собралось более 700 кг, то сразу организовываем вывоз", - посвятил нас в ситуацию представитель ТОО.

Мы побывали на производственной базе, где находится тот самый ангар для медицинских отходов, которое арендует "Эко-РБК". Арочный склад расположен по улице Рыскулова в левобережье Семея на территории шпалопропиточного завода. Справа и слева от помещения на расстоянии автомобильная и железная дороги. За ангаром – СТО. С противоположной стороны в отдалении магазин стройматериалов.

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Местные рабочие знают, что в ангар свозят что-то неприкосновенное.

"Химикаты какие-то хранят здесь, всё под замком", - поделился своим наблюдением сторож.

Прокурорская проверка

К этому разногласию интересов подключилась природоохранная прокуратура и провела собственный анализ в сфере утилизации медотходов.

Как мы уже поняли, разные ведомства апеллируют разными нормативными актами, законами и постановлениями. Поэтому ответы компетентных органов так отличаются и не согласуются.

Надзорный орган прокомментировал ситуацию с филиалом компании "Эко-РБК" в Абайской области исходя из требований Приказа министра экологии, геологии и природных ресурсов "О квалификационных требованиях к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды".

Согласно этому документу, для осуществления деятельности по переработке, обезвреживанию, утилизации и уничтожению опасных отходов необходимо наличие в собственности или аренде производственного объекта, который должен находиться на территории области, где производится приём операции по управлению опасными отходами.

"По сведениям уполномоченных органов по указанному адресу разрешения на сбор, хранение, обезвреживание и переработку опасных медицинских отходов не выдавались, а также не установлена техника для обезвреживания, удаления отходов. В соответствии с лицензией, Товарищество имеет производственные базы только в Акмолинской и Жамбылской областях. Производственного объекта для утилизации отходов на территории Абайской области не имеется", - говорится в постановлении природоохранной прокуратуры.

Между тем по результатам тендера 12 медучреждений заключили договора с услугодателем из Тараза на 21 млн. тенге на вывоз и утилизацию 50 771 кг отходов. Прокуроры выявили нарушение закона о госзакупках из-за неустановления дополнительных квалификационных требований к поставщикам.

"Анализ показал, что данные договора являются незаконными и подлежат расторжению ввиду отсутствия у Товарищества соответствующего разрешения. Медицинские организации должны были установить дополнительные квалификационные требования при объявлении госзакупок о нахождении потенциального поставщика и наличии производственного объекта на территории, где планируется оказание услуг. Указанные нарушения допущены в результате ненадлежащего выполнения должностными лицами Управления здравоохранения своих прямых функциональных обязанностей, незнания требований законодательства", - сообщили в ответ на наш официальный запрос в природоохранной прокуратуре.

Облздрав принял во внимание инструкцию прокуроров. На сегодня 11 организаций направили в суд иски о расторжении договоров с ТОО "Эко-РБК".

Позиция Облздрава

Управление здравоохранения Абайской области оказалось между молотом и наковальней. С одной стороны врач и главврач вроде не должны задумываться о том, как за периметром здания распорядятся их отходами. Государство платит за их вывоз. А с другой стороны, есть ведь не только прописные в законе правила, а ещё моральные и этические принципы и гражданская ответственность.

"Отходы из медучреждений вывозили по графику. То, что у них чего-то не было, это вопросы не к нам, а к управлению госзакупок. Это открытый конкурс, участвовать может любой поставщик РК. В результате сложилось двоякое мнение. Я понимаю тех руководителей, которые отказывались расторгать договор по понятным причинам. Они не видят каких-то претензионных проблем в том, что так получилось. Их интересует только своевременный вывоз. Но в то же время мы провели совещание со всеми подведомственными организациями, всем объяснили, что получили предписание прокуратуры. Было рекомендовано расторгнуть договор", - рассказал о сложившейся ситуации глава Управления здравоохранения Абайской области Талгат Молдабеков.

В пресс-службе областного суда подтвердили, что от имени медорганизаций уже поступило несколько исков в адрес ТОО "Эко-РБК" об отсутствии условий по утилизации медотходов. Кстати, в экономическом суде нашлось 14 дел, связанных с этим предприятием. Товарищество судилось с медорганизациями, которые хотели признать его не добросовестным участником госзакупок.

Проблема больше, чем кажется

Доля медицинского утиля от общего количества отходов в мире составляет всего 2%. Но они намного опаснее для экологии, чем привычные ТБО. Медотходы – это угроза инфицирования и выбросов в окружающую среду. Весомая их часть сгорает в специальных печах, утилизируется по санитарным правилам. Нерадивые поставщики, конечно, наносят урон, скидывая утиль из больниц в какую-нибудь яму или на берег реки.

Но обычные люди, которые делают дома уколы, пьют лекарства, получают капельницы, тоже неосознанно вредят природе. Просроченные антибиотики и сиропы, шприцы с остатками лекарств и частицами крови отправляются в обычное мусорное ведро, а оттуда на полигон ТБО, который рассчитан для обычных твёрдо-бытовых отходов. Поэтому по соседству с картофельной кожурой или пакетом от молока происходят необратимые процессы. В воде некоторые лекарственные вещества превращаются в токсичные соединения. Под воздействием температуры медпрепараты выделяют опасные химические соединения - сульфаты, патогены. А затем попадают в водопровод. Наиболее опасные из них - это антибиотики. Других вариантов избавиться от таких лекарств почти нет. Ещё одна опасность - распространение птицами и грызунами.

Ведя борьбу с нерадивыми поставщиками услуг по утилизации медотходов, государству необходимо разработать методы и по их сбору у населения. По мнению экологов, лучшим способом решения проблемы может быть установка специальных боксов или пунктов приёма медотходов рядом с аптеками, где покупают товар.

Для справки:

Медицинские отходы (МО) бывают пяти видов:

"А" - не опасные МО (подобно твёрдо-бытовым отходам);

"Б" - опасные (эпидемиологические) МО;

"В" - чрезвычайно (эпидемиологические) опасные МО;

"Г" - токсичные;

"Д" - радиоактивные, требующие особых условий утилизации.

На территории области Абай в медицинских организациях образуются отходы классов "А", "Б" и "В". Неопасные МО класса "А" утилизируются по договору со специализированными организациями путём вывоза на полигон твёрдо бытовых отходов.

За прошлый год в области образовалось медицинских отходов класса "Б" - 201 тонн, из них в административном центре - 176 тонн; медицинских отходов класса "В" - 5 тонн, из них по Семею - 4 тонн.

В Семее функционирует два специализированных лицензированных предприятия по уничтожению и утилизации медотходов с наличием печей-инсинераторов. Ещё в пяти районах области при лечебно-профилактических организациях имеются собственное оборудование для сжигания медицинских отходов - муфельные печи и утилизационные установки.