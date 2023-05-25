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Куда ушли миллиарды - в Сети обсуждают новую, но уже разбитую дорогу в Целиноградском районе
Житель села Кажимукан Рауан Сейдахметов выложил на своей странице в Facebook фото недавно построенной дороги, которая за короткое время пришла в плачевное состояние, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Это асфальтированная дорога, которую построили всего два года назад. Меньше чем через год она вся разрушилась. Алимбек, который пришёл на должность руководителя отдела автомобильных дорог, не смог решить эту проблему, хотя был составлен акт о дефекте", - написал мужчина.
По его словам, толщина асфальтового покрытия - меньше четырех сантиметров. Свои слова житель села подтверждает фотографиями.
"Мы были свидетелями разного рода воровства, но такое видим впервые. Целиноградский район снова пустил миллиарды на ветер", - сетует сельчанин.
Корреспондент BaigeNews.kz связался с упомянутым в посте руководителем отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района Алимбеком Бектемировым.
"Сейчас мы разбираемся с подрядной организацией. На следующей неделе хотим комиссионно выехать и посмотреть, в чём там проблема. После этого мы сможем дать комментарий", - сказал чиновник.
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