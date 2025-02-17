В столичном "Доме футбола" проходит первая пресс-конференция Марата Омарова после его вступления в должность президента Казахстанской федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Он рассказал журналистам о проблемах расходования средств, выделенных на развитие футбола.

"Коротко о проблемах я сказал. Не только мной, но и командой, аудиторами, за неполные три месяца мы увидели ряд проблем неэффективного расходования средств. Еще раз скажу, думаю, что достаточно денег выделяется на развитие футбола. Как видим, УЕФА, ФИФА, спонсорские средства. Но большой вопрос - как они расходуются", - сказал Омаров.

Также президент КФФ высказался об ужесточении контроля за бюджетом.

"Мы внедрим систему цифрового тенге. Будем повсеместно внедрять. Будет маркировать каждый тенге, контроль станет жестким. Будет открыт единый счет в банке второго уровня, будет маркироваться, каждый тенге будет доходить до детей", - заявил он.

На прошлой неделе Омаров с официальным визитом посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне (Швейцария), где встретился с президентом организации Александром Чефериным. Там был поднят вопрос о проведении в Казахстане крупных европейских соревнований, а еще Чеферин принял приглашение в Казахстан.