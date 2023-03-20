Куда сходить на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В честь Наурыза в Астане, Алматы и Шымкенте пройдёт множество мероприятий. О том, куда можно схоодить в праздничные дни, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Как сообщили в столичном акимате, с 21 по 23 марта на территории международного выставочного центра ЭКСПО будет открыта восточная ярмарка "Наурыз базары". Здесь представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шёлка, сувениров.

Для горожан будет доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. Настоящих гурманов ждёт фестиваль восточной кухни. Ярмарка будет работать 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 числа - с 09:00 до 18:00.

В 13:00 21 марта на открытой площадке около сферы Nur Alem откроется фестиваль кочевой цивилизации "Наурыз мейрамы". Он будет работать также 22 и 23 марта с 11:00 до 18:00. В рамках фестиваля пройдут соревнования по национальным видам спорта.

Фестиваль также будет рассредоточен и в других районах столицы. На площади у монумента Қазақ Елі и городской площади он будет открыт 21 и 22 марта с 11:00 до 16:00 часов, 23 марта - с 11:00 до 14:00.

Массовые гуляния организуют в жилых массивах по всему городу.

В Алматы основные мероприятия начнутся 21 марта в 10:00 с "Шествия Наурыза". По центральным улицам – проспектам Абая и Абылай хана до улицы Толе би пройдут герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи и другие, сообщает пресс-служба акимата города.

На улицах Панфилова и Жибек Жолы пройдет "Наурыз Fest". Посетители смогут ознакомиться с технологией ковроткачества, росписи шёлка и керамики, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной.

На территории театра "Алатау" с 21 по 23 марта будет развернут этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля "Наурыз-думан". Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания.

В Шымкенте на праздничных выходных на новом иподроме пройдёт фестиваль Great Qazaq Games - Большие Игры кочевников.

На Новом ипподроме и вокруг него, пройдут соревнования в четырёх категориях: национальные виды спорта, кухня, одежда и творчество, сообщают в акимате города.

В фестивале примут участие представители всех регионов Казахстана, а также гости из Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

На время проведения фестиваля для гостей Great Qazaq Games откроется этноаул из 160 юрт с торговыми площадями, зонами развлечений для детей и взрослых, заведениями национальной кухни, сценами для исполнителей и дизайнеров национальной одежды.