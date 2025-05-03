С наступлением летнего сезона все больше казахстанцев задумываются о планах на отпуск. Внутренний туризм продолжает набирать популярность, а природное разнообразие страны предлагает множество возможностей для экотуризма, активного отдыха и культурных маршрутов. В Министерстве туризмма и спорта РК поделились подборкой из пяти лучших мест для летнего путешествия по Казахстану, передаёт BaigeNews.kz.

Катон-Карагай, ВКО

Катон-Карагайский национальный парк — первый в Казахстане, включённый в международный список устойчивого туризма Green Destinations. Район славится своими горными ландшафтами, озёрами, минеральными источниками и альпийскими лугами. Туристам доступны маршруты к озеру Язевое, горе Белуха, заповеднику "Рахмановские ключи" и музею Шукера Шайжунисова. Регион популярен среди приверженцев экотуризма, альпинистов и любителей оздоровительного отдыха.

Коргалжынский заповедник, Акмолинская область

Единственное место в Казахстане, где летом можно наблюдать колонии розовых фламинго в естественной среде. Озёра заповедника становятся домом для тысяч перелётных птиц. Это направление привлекает фотографов, орнитологов и туристов, ищущих уединение на фоне первозданной природы.

Национальный парк Алтын-Эмель, область Жетісу

Один из самых известных национальных парков страны. Здесь действует современный визит-центр, обеспечивающий сервисную и навигационную поддержку. Основные достопримечательности — песчаная Поющая гора, меловые горы Актау и наскальные рисунки Тамгалы-Тас. Парк подходит для семейных путешествий и самостоятельных туристов.

Сайрам-Угам, Туркестанская область

Меньше известный широкой публике, но перспективный маршрут. Парк предлагает треккинги к ледниковым озёрам, горным долинам и живописным ущельям. Развитие инфраструктуры способствует росту интереса со стороны внутреннего туризма.

Визит-центр "Сартас", Мангистауская область

Новый туристический объект региона — визит-центр "Сартас" — стал отправной точкой для маршрутов к петроглифам, скальным комплексам и сакральным памятникам Мангистау. Центр обеспечивает логистику, информационную и сервисную поддержку. Лето — оптимальное время для знакомства с пустынными ландшафтами и историческим наследием края.

Казахстан предлагает уникальные возможности для путешествий — от горных вершин до степных озёр и морских побережий. Внутренний туризм становится всё более комфортным и доступным.