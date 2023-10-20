Куда обратиться, если у вас утекли персональные данные

Если ваши персональные данные утекли в Сеть, Комитет по информационной безопасности Минцифры рекомендует направлять обращения через e-Otinish, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Субъекты персональных данных, чьи права были нарушены, могут обратиться через e-Otinish в Комитет по информационной безопасности для рассмотрения вопроса возбуждения административного дела. Анонимные обращения и обращения, не содержащие достаточных данных, не подлежат рассмотрению", - уточнили в комитете.

Для обращения необходимо предоставить материалы, подтверждающие факт нарушения:

ФИО, контакты заявителя; описание ситуации, при которой допущено нарушение; период и сроки совершения нарушения; достоверные материалы, подтверждающие нарушение; лицо/наименование организации, допустившее нарушение.

После рассмотрения дела об административном правонарушении, уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных выносит решение о наложении административного взыскания или прекращении производства по делу и уведомляет заявителя о принятых мерах.