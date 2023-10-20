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Куда обратиться, если у вас утекли персональные данные

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:16
Сегодня, 19:16
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Если ваши персональные данные утекли в Сеть, Комитет по информационной безопасности Минцифры рекомендует направлять обращения через e-Otinish, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Субъекты персональных данных, чьи права были нарушены, могут обратиться через e-Otinish в Комитет по информационной безопасности для рассмотрения вопроса возбуждения административного дела. Анонимные обращения и обращения, не содержащие достаточных данных, не подлежат рассмотрению", - уточнили в комитете.

Для обращения необходимо предоставить материалы, подтверждающие факт нарушения:

  1. ФИО, контакты заявителя;
  2. описание ситуации, при которой допущено нарушение;
  3. период и сроки совершения нарушения;
  4. достоверные материалы, подтверждающие нарушение;
  5. лицо/наименование организации, допустившее нарушение.

После рассмотрения дела об административном правонарушении, уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных выносит решение о наложении административного взыскания или прекращении производства по делу и уведомляет заявителя о принятых мерах.

"За нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите предусмотрен административный штраф от 10 до 1 000 МРП. Также предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства об информатизации и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни", - напомнили в Минцифры.

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