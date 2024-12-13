Власти Карагандинской области решили стимулировать рабочие места для пенсионеров. Для этого из местного бюджета работодателям компенсируют половину зарплаты за сотрудников, которые желают трудиться после выхода на заслуженный отдых, передаёт BaigeNews.kz.

"В программе "Алтын жас" смогут участвовать пенсионеры по возрасту, проживающие и зарегистрированные в Карагандинской области. Трудоустройство возможно в организациях всех форм собственности. Заработная плата будет производиться из расчёта 50 на 50, то есть в равной доле средства работодателя и субсидирование из местного бюджета", - проинформировали в акимате.

Реализация программы будет осуществляться через Центр трудовой мобильности по Карагандинской области (Call-центр – 60-50-50, 8-775-644-35-80), а также карьерные центры городов и районов региона.

Напомним, ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.