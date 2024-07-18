Куда исчезают казахстанцы? Свыше 2 тысяч человек в стране числятся пропавшими без вести

2091 человек в Казахстане находятся в розыске. Такие данные приводят в комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Дело полиция прекращает только при установлении факта смерти или по истечении срока давности. Это после 10 лет с момента пропажи. Зачастую вести поиски приходится самим близким, передает BaigeNews.kz.

Арман Газиз пропал без вести 8 лет назад. Как говорят близкие, парень просто бесследно исчез. 17-лений на тот момент студент столичного колледжа после учебы в апрельский день выехал на такси в соседнее село. К слову, он единственный сын в семье. Все эти годы родные сестры и родители не теряют надежды, что смогут обнаружить его живым.

"Это было в апреле 2016 года. После учебы, не сказав ничего родителям, он выехал в соседнее село. Расстояние между селами 18 километров. В тот день его проводила наша младшая сестра. Он получил стипендию, они купили кроссовки. С собой у Армана был черный рюкзак и синий пакет с зимними вещами. Доехав до села Жангизкудук, он позвонил маме. Мама сказала, что у отца неполадки с машиной. Арман написал своей девушке, чтоб та позвонила на домашний телефон друга и попросила встретить его. Минут через 40 друг выезжает встречать его на мотоцикле. Но доехав до места, Армана он не нашел. Постоял несколько минут, кричал, звал его по имени", - рассказывает сестра пропавшего Гульнур Газизова.

Выехавший на встречу друг Армана вернулся в село один. Он и сообщил родителям парня, что не смог найти его. Телефон был отключен, а родители решили, что аппарат разрядился и возможно, юноша находится со своей девушкой или друзьями.

"На утро уже начали бить тревогу и искать Армана. Проводились поисковые работы, подключились волонтёры, примерно через месяц сотрудники МЧС на вертолете тоже облетели водные места. Но брат пропал бесследно. По новостям несколько раз рассказывали о пропаже и поисках Армана. Так же транслировали в передаче "Жди меня". Мы до сих пор надеемся, ждём и верим, что брат найдётся", - поделилась Гульнур Газизова.

Семья Армана обещает вознаграждение в 1 миллион тенге за информацию о месте его нахождения.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что дело об исчезновении парня было зарегистрировано 30 апреля 2016 года. Но расследование прекратили через 5 лет.

"Относительно розыска Газизова А.И. сообщаем, что 30.04.2016 года в ЕРДР зарегистрировано досудебное расследование по факту исчезновения лица. 24-го декабря 2021-го года срок досудебного расследования прерван по п.1 ч.7 ст.45 УПК РК (неустановление лица)", - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Чаще всего в Казахстане пропадают мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. В большинстве случаев они уходят из дома и не возвращаются, таких в розыске по стране сейчас больше полутора тысяч. 73 человека пропали вместе с машиной, на которой уехали. Больше 30 мужчин просто ушли с работы в неизвестном направлении.

"Розыскное дело прекращается на основании установления местонахождения разыскиваемого, судебного решения о признании лица умершим, установления факта смерти лица, обнаружении трупа. Также при истечении срока давности (десять лет со дня исчезновения). Прекращение розыска не является признанием разыскиваемого погибшим. Юридический факт признания смерти без вести пропавших входит в компетенцию суда", - объясняют в комитете по правовой статистике и специальным учётам.

Между тем, часто пропавших помогают находить именно волонтёры. В столичном движении "Волонтёры Астаны Lider.kz" отмечают, в приоритете дети, старики, пожилые граждане с деменцией и люди с ограниченными возможностями. Волонтёры получают информацию о пропавших не только от полиции, зачастую к ним обращаются за помощью в социальных сетях, в мессенджерах, звонят. Поисковые мероприятия, если пропал ребёнок, отряды начинают, не дожидаясь обращения в полицию.

"Когда уже заявление в полицию подано, мы уже совместно начинаем разрабатывать маршрут. Так как есть видеонаблюдение с камер "Сергек" у полиции, это для нас дополнительная информация, что надо действовать в том или ином направлении. Поиски ведем с последнего местонахождения пропавшего. Мы организуем штаб, назначаются главные координаторы. Они уже направляют волонтеров в определенные участки города. В команде у нас порядка 80 человек, задействуются около 20-30. Если крупномасштабные поиски, то выходят до 500, там мы уже привлекаем добровольцев. Около 70% пропавших находим благодаря команде, рассылке информации. То есть, больше половины пропавших находятся быстро и благополучно, остальные, если затяжные поиски, уже на следующий день, есть те, что числятся в республиканском розыске", - рассказывает руководитель "Волонтёры Астаны Lider.kz" Айзада Жусупова.

Есть у волонтёров и специальная методика ведения поисков. К примеру, если пропал ребёнок с аутизмом или с задержкой развития, поисковики не используют громкоговорители, рацию, фонари, не надевают светоотражающие жилеты. Дети с особенностями развития могут испугаться, побежать к водоёму, упасть или, наоборот, спрятаться. К слову, волонтёры в поисках используют специальные средства, а покупать их приходится на собственные средства.

"Используем рацию, фонари, дроны. Если это на воде, то веревки нужны, громкоговорители, лодки. Конечно, еще очень много чего нам нужно. Так как мы организация общественная, не фонд, не благотворительная организация, мы не занимаемся сбором средств, весь бюджет нашего движения идет из наших карманов, мы сами все оплачиваем, но средств не хватает на приобретение нужного инвентаря. Очень нужен тот же тепловизор или дрон, который не только снаружи, но и в воде снимает. Также мы сами оплачиваем ежемесячно за волну рации, если бы спонсор нам оплатил за год, было бы прекрасно", - отмечает наша собеседница.

Бывают случаи, когда приходится подключать помощь психолога. В основном, если из дома убегают подростки. К специалисту волонтёры обращаются только с согласия самого ребёнка и его родителей. Самое сложное, когда помощь приходит слишком поздно, признаются волонтёры. Айзада Жусупова вспоминает случаи, когда добровольцы после нескольких дней поисков обнаруживали тела детей. Это громкие истории исчезновения маленьких и юных казахстанцев, которые помнит вся страна.

"Эллина Кульдина, год и 8 месяцев ей было, пропала в 2016 году, её нашли утонувшей. Омирхан Бакдаулет погиб по вине коммунальной компании, на балансе которой числился люк. Он был открыт, находился в 70 метрах от его дома, причем между домом и школой. Это такие самые запомнившиеся случаи, которые невозможно забыть. Каждую секунду помнишь, как сегодня. Очень тяжело находить детей неживыми, это каждый раз тяжело эмоционально, психологически. Я каждый раз очень долго отхожу, и со взрослыми так, но, когда ребенок, это десятикратно тяжелее. Но я понимаю, что мы нужны своему делу, мы нужны людям", - делится волонтёр.

Больше всего обращений к волонтёрам поступает весной. Это порядка 8-10 звонков в день. Благодаря оперативным действиям, чаще всего, людей находят быстро. К поискам подключаются, в основном, молодые люди. Волонтёрской деятельностью они занимаются параллельно с основной работой. Часто помощь предлагают и пенсионеры. Помогают и подростки, которым уже исполнилось 14 лет. Они расклеивают ориентировки, объявления, рассылают сообщения, помогают на благотворительных концертах по сбору средств для больных детей.

Волонтёры рекомендуют родителям купить детям часы с GPS. Помогает быстро найти ребёнка в случае пропажи и яркая одежда. Важно, чтобы дети знали номер телефона мамы или папы, а также свой домашний адрес. Следует научить их, если потерялись, подходить к полицейским, к бабушкам, женщинам с детьми, просить позвонить маме и отвести домой. Самое главное, отмечают специалисты, в случае пропажи, не паниковать и не терять самообладания. Это поможет в поисках. К слову, в Казахстане в розыске находятся 145 детей.

По информации комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана, за пять месяцев с начала года в стране зарегистрировано 284 уголовных правонарушения по розыску пропавших. С начала года в стране удалось найти 545 человек.