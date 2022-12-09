Куда едут танки: военную технику заметили на вокзале в Алматы

Фото: stopfake.kz

В соцсетях распространяют видео, в котором сняты танки, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алматы. Подпись к ролику гласит, что военную технику отправляют в Россию. В Минобороны прокомментировали это сообщение, передаёт BaigeNews.kz.

"Бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации", - пояснили в пресс-службе ведомства и попросили казахстанцев доверять только официальной информации из проверенных источников.