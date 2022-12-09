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  • Куда едут танки: военную технику заметили на вокзале в Алматы
stopfake.kz Сегодня, 18:14
314
Сегодня, 18:14
314
Фото: stopfake.kz

Куда едут танки: военную технику заметили на вокзале в Алматы

В соцсетях распространяют видео, в котором сняты танки, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алматы. Подпись к ролику гласит, что военную технику отправляют в Россию. В Минобороны прокомментировали это сообщение, передаёт BaigeNews.kz.

"Бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации", - пояснили в пресс-службе ведомства и попросили казахстанцев доверять только официальной информации из проверенных источников.

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#Минобороны #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:14
314
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