Кубок мира по конькобежному спорту: Казахстан победил в двух забегах дивизиона

В японском Нагано проходит первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В первый день соревнования прошли в двух дисциплинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Сообщается, что медали были разыграны на дистанциях 500 и 1500 метров. Казахстан был представлен только в дивизионе B.

"Кристина Силаева выиграла соревнования на дистанции 500 метров. Инесса Шумекова стала 15-й, Маргарита Галиева - 18-й, Дарья Важенина - 20-й", - говорится в сообщении.

У мужчин в этом виде программы Евгений Кошкин показал четвертый результат. Алтай Жардембекулы финишировал 11-м, Никита Важенин только 20-м.

"Надежда Морозова стала лучшей в забегах на 1500 метров. У Кристины Шумековой в финишном протоколе 15-место, а у Марии Деген - 22-е", - отметили в НОК РК.

В мужских соревнованиях на дистанции 1500 метров Нуралы Акжол стал 29-м, а Роман Биназаров - 31-м.

Ранее сообщалось, что первую медаль завоевал Казахстан на Чемпионате 4-х континентов по конькобежному спорту.