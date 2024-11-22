Кубок мира по конькобежному спорту: Казахстан победил в двух забегах дивизиона
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В японском Нагано проходит первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В первый день соревнования прошли в двух дисциплинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Сообщается, что медали были разыграны на дистанциях 500 и 1500 метров. Казахстан был представлен только в дивизионе B.
"Кристина Силаева выиграла соревнования на дистанции 500 метров. Инесса Шумекова стала 15-й, Маргарита Галиева - 18-й, Дарья Важенина - 20-й", - говорится в сообщении.
У мужчин в этом виде программы Евгений Кошкин показал четвертый результат. Алтай Жардембекулы финишировал 11-м, Никита Важенин только 20-м.
"Надежда Морозова стала лучшей в забегах на 1500 метров. У Кристины Шумековой в финишном протоколе 15-место, а у Марии Деген - 22-е", - отметили в НОК РК.
В мужских соревнованиях на дистанции 1500 метров Нуралы Акжол стал 29-м, а Роман Биназаров - 31-м.
Ранее сообщалось, что первую медаль завоевал Казахстан на Чемпионате 4-х континентов по конькобежному спорту.
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