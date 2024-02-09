"Кубок Дэвиса": Сборная Казахстана дома встретится с командой Дании

Состоялась жеребьевка матчей Первой мировой группы "Кубка Дэвиса". Сборная Казахстана дома встретится с командой Дании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Ранее, как отметили в федерации, Казахстан никогда не играл с командой Дании.

"Матчи пройдут 13-14 или 14-15 сентября. Точные даты и город проведения встречи хозяева определят позднее. Победившая сборная в феврале 2025 года сыграет в квалификации к уже следующему командному чемпионату мира", - говорится в сообщении.

3-4 февраля в минувшей квалификации "Кубка Дэвиса" сборная Казахстана в гостях уступила команде Аргентины со счётом 2:3, а датчане в плей-офф на выезде победили мексиканцев 3:1.