Кубок Билли Джин Кинг: сборная Казахстана завершила выступление на первенстве мира

Фото: пресс-службы ФТК

Сборная Испании обыграла команду Казахстана со счетом 3:0 во второй игровой день Кубка Билли Джин Кинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В заключительной парной игре Анна Данилина и Юлия Путинцева уступили Пауле Бадосе/Алене Большовой – 4:6, 2:6. Ранее свои матчи в одиночном разряде проиграли Юлия Путинцева и Елена Рыбакина, которая в трех сетах уступила 13-й ракетке мира Пауле Бадосе со счетом 2:6, 6:3, 4:6.

Итоги выступления Казахстана на женском командном чемпионате мира по теннису – подвела капитан женской сборной Ярослава Шведова.