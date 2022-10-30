Кубок Азии "Turan Barysy" завоевали казахстанцы

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Соревновались борцы из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Мажарстана и Казахстана.

В Туркестане завершился Кубок Азии "Turan Barysy" по казахской национальной борьбе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, мероприятие прошло впервые и собрало борцов шести стран-организаций Тюркских государств — Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Мажарстана и Казахстана.

Соревнования прошли по олимпийской системе "стенка на стенку". Спортсмены боролись в семи весовых категориях: до 55, до 60, до 66, до 74, до 82, до 90 и свыше 90 кг. Победителями турнира стали палуаны из Казахстана. Представители Узбекистана заняли второе место. А борцы Кыргызстана увезли к себе бронзовую награду.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Финал турнира вышел напряженным. Команды шли со счётом 3:3, когда в весовой категории +90 победил казахстанец Галымжан Кырыкбай. Его соперник, узбекистанец Мухсин Хисомиддинов упорным сопротивлением и достойной борьбой завоевал уважение болельщиков.

Турнир проводился с целью развития и поддержки национального вида спорта. Кроме того, задачей "Turan Barysy" было привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Министр культуры и спорта Даурен Абаев поблагодарил спортсменов за интересную борьбу и выразил надежду, что турнир выйдет на высокий уровень.