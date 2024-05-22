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Кубок Азии по триатлону пройдёт в Бурабае

Вчера, 21:53
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olympic.kz Вчера, 21:53
Вчера, 21:53
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Фото: olympic.kz

В посёлке Бурабай 25-26 мая пройдёт Кубок Азии по триатлону. Это одно из последних рейтинговых соревнований, которое принесёт спортсменам необходимые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

В турнире ожидается участие спортсменов из 12 стран, в том числе лидеров сборной Казахстана Аяна Бейсенбаева и Екатерины Шабалиной. Они будут бороться за право поехать на Олимпиаду.

По итогам соревнования, согласно правилам World Triathlon, очки в мировом рейтинге будут распределены между победителями и призёрами. За первое место будет начислено 200 очков, за второе – 185, за  третье – 170.

 

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