Кубок Азии по триатлону пройдёт в Бурабае

В посёлке Бурабай 25-26 мая пройдёт Кубок Азии по триатлону. Это одно из последних рейтинговых соревнований, которое принесёт спортсменам необходимые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

В турнире ожидается участие спортсменов из 12 стран, в том числе лидеров сборной Казахстана Аяна Бейсенбаева и Екатерины Шабалиной. Они будут бороться за право поехать на Олимпиаду.

По итогам соревнования, согласно правилам World Triathlon, очки в мировом рейтинге будут распределены между победителями и призёрами. За первое место будет начислено 200 очков, за второе – 185, за третье – 170.