В Бангкоке проходит Кубок Азии по пулевой стрельбе. В активе сборной Казахстана уже шесть золотых медалей и семь наград другого достоинства, передаёт BaigeNews.kz.

"Золото" взяли Елизавета Безрукова, Константин Малиновский (пневматическая винтовка, смешанные команды), Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский (пневматическая виновтка, командные соревнования), Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, положение лежа), Никита Шахторин, Константин Малиновский, Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, командные соревнования, положение лежа), Константин Малиновский (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения), Юрий Юрков, Никита Шахторин, Константин Малиновский (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения).

На втором месте расположились Ирина Юнусметова, Ольга Аксенова, Валерия Попелова (пневматический пистолет, командные соревнования), Валерий Рахимжан (пневматический пистолет), Ислам Сатпаев (пневматическая винтовка, 10 метров), Никита Чирюкин (скорострельный пистолет), Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения).

Третьими стали Александра Ле (пневматическая винтовка, 10 метров), Никита Шахторин (пневматическая винтовка, 50 метров, положение лёжа).

Кубок Азии завершится 22 февраля.