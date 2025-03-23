Кубок Афродиты: четыре медали завоевали казахстанские гимнастки в Греции
Награды Казахстану принесли Эрика Жайлауова, Милана Парфилова и Айым Мейиржанова.
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Казахстанские гимнастки успешно выступили на международном турнире в Греции, завоевав четыре медали: две золотоых и две серебряных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В Афинах прошел 10-й международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Афродиты", где казахстанки продемонстрировали высокий уровень мастерства и поднялись на пьедестал почета.
В индивидуальных упражнениях казахстанские гимнастки показали выдающиеся результаты. Эрика Жайлауова стала чемпионкой в упражнении с лентой, а также заняла второе место в выступлении с мячом. Милана Парфилова одержала победу в упражнении с обручем, а Айым Мейиржанова стала серебряным призером в упражнении с лентой.
В групповых упражнениях казахстанская команда также выступила уверенно, продемонстрировав высокий уровень подготовки и техническую сложность программ.
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