  • 23 Марта, 23:05
  • BAIGENEWS

Кубок Афродиты: четыре медали завоевали казахстанские гимнастки в Греции

Награды Казахстану принесли Эрика Жайлауова, Милана Парфилова и Айым Мейиржанова.

Сегодня, 22:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.м Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
46
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.м

Казахстанские гимнастки успешно выступили на международном турнире в Греции, завоевав четыре медали: две золотоых и две серебряных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В Афинах прошел 10-й международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Афродиты", где казахстанки продемонстрировали высокий уровень мастерства и поднялись на пьедестал почета.

В индивидуальных упражнениях казахстанские гимнастки показали выдающиеся результаты. Эрика Жайлауова стала чемпионкой в упражнении с лентой, а также заняла второе место в выступлении с мячом. Милана Парфилова одержала победу в упражнении с обручем, а Айым Мейиржанова стала серебряным призером в упражнении с лентой.

В групповых упражнениях казахстанская команда также выступила уверенно, продемонстрировав высокий уровень подготовки и техническую сложность программ.

 

Самое читаемое

Наверх