Казахстанские гимнастки успешно выступили на международном турнире в Греции, завоевав четыре медали: две золотоых и две серебряных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В Афинах прошел 10-й международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Афродиты", где казахстанки продемонстрировали высокий уровень мастерства и поднялись на пьедестал почета.

В индивидуальных упражнениях казахстанские гимнастки показали выдающиеся результаты. Эрика Жайлауова стала чемпионкой в упражнении с лентой, а также заняла второе место в выступлении с мячом. Милана Парфилова одержала победу в упражнении с обручем, а Айым Мейиржанова стала серебряным призером в упражнении с лентой.

В групповых упражнениях казахстанская команда также выступила уверенно, продемонстрировав высокий уровень подготовки и техническую сложность программ.