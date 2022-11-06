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  • Кубинец Моррель отправил в нокаут Ербосынулы и защитил чемпионский титул
sports.kz Сегодня, 11:21
879
Фото: sports.kz

Кубинец Моррель отправил в нокаут Ербосынулы и защитил чемпионский титул

Казахстанец потерпел первое поражение на профи-ринге.

Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы выступил на вечере бокса в американском Миннеаполисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он сразился с кубинцем Давидом Моррелем за принадлежавший ему титул "регулярного" чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA. Этот титульный поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Морреля нокаутом в 12 раунде.

Таким образом, Давид Моррель одержал восьмую победу в профессиональной карьере и защитил свой чемпионский пояс, а Айдос Ербосынулы потерпел первое поражение на профи-ринге. 

 

Добавим, что 30-летний казахстанский боксёр выступает в профессионалах с 2015 года. 

Абсолютным чемпионом мира в дивизионе суперсредневесов является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

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#бокс
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:21
879
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