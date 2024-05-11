Куат Хамитов сравнил себя с Василием Ломаченко

Популярный казахстанский боец ММА Куат Хамитов дал свой комментарий редакции AllBoxing.ru по поводу предстоящего поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом, который состоится 12 мая в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я считаю, что Ломаченко — это один из лучших боксеров в мире. Мне нравится стиль этого парня. Это уникум, талант, и я считаю, что он должен побеждать. Их бой состоится на следующий день после моего поединка с Шлеменко, и я обязательно его посмотрю. Мне кажется, что Василию просто немного не повезло в силу возраста, и в тех поражениях, которые у него имеются, его откровенно засуживали и отдавали победы молодым соперникам. Ломаченко сейчас находится в том же положении, что и я. Он поехал на чужую территорию, где наверняка судьи будут против него, и даже если он выиграет по очкам, то могут просто не отдать победу. Поэтому, я и Вася, мы сейчас в одном корабле", — сказал Хамитов.

Также Хамитов отметил дальнейшие перспективы Ломаченко после боя с Камбососом:

"Я не считаю, что Василий уже возрастной боксер. По его рефлексам, по его боям это тяжело утверждать, потому что мы видели как он гонял по рингу того же Девина Хейни. Если в боях Ломаченко судейство не будет предвзятым, то он способен сейчас победить кого угодно", — добавил Куат.

Напомним, что сам Хамитов проведет свой очередной бой уже сегодня в Екатеринбурге на арене КРК "Уралец", где он в главном событии турнира RCC 19 сразится с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.