Куат Хамитов показал мучительное видео

Фото: Sports.kz

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу "Найман" в своем инстаграме показал видео с процесса сгонки веса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В разделе сторис на своей странице в социальной сети казахстанский файтер опубликовал кадры весогонки, где он лежит укутанный в одеяло и шапке. Также Хамитов описал видео следующим образом: "Гоняем вес, ничто легко не бывает".

Отметим, что следующий поединок Куата пройдет 19-го мая в Алматы в рамках первого в истории стадионного турнира Hardcore в Казахстане. Хамитов встретится в октагоне с россиянином Зелемханом Юсуповым.