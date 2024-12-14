Куат Хамитов одержал победу в турнире за приз в 10 миллионов тенге
На дебютном турнире лиги собрались сильнейшие борцы всех дисциплин.
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
66Фото: Nomad Wrestling
В Алматы стартовал новый проект по борьбе под названием Nomad Wrestling, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.
На дебютном турнире лиги собрались сильнейшие борцы всех дисциплин, которые оспорят главный приз в 10 миллионов тенге.
Чтобы победить на ковре – нужно провести болевой. Формат – два раунда по пять минут без баллов. В случае, если победитель не определится, то состоится экстра-раунд до результативного действия.
В главном событии первого выпуска в рейтинговой схватке сошлись известные бойцы ММА Куат Хамитов и Нурберген Шарипов. Атлеты провели 10 минут на ковре и не смогли выявить победителя, после чего начался экстра-раунд. В итоге Куат успешно совершил проход в ноги и сделал тейкдаун, став победителем схватки.