Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника

Фото: instagram.com/kuat__khamitov

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов объявил, кто станет его следующим соперником, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram боец сообщил, что будет биться с файтером из России Акопом Степаняном.

На счету у Хамитова 24 поединка и шесть поражений, у Степаняна - 27 боёв и 12 поражений.

"Официально! Куат Хамитов (24-6) vs Акоп Степанян (27-12)", — написал Хамитов.

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В комментариях он уточнил, что бой состоится 16 марта.

В январе 2022 года Хамитов объявлял о завершении карьеры. В июне он заявил о возвращении в большой спорт.