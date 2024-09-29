Куат Хамитов дебютировал в боксе и завоевал титул WBC

Казахстанские бойцы смешанных единоборств Куат Хамитов и Нурберген Шарипов выступили на вечере бокса в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Они провели бой по правилам профессионального бокса, который прошел в полутяжелом весе и был запланирован на шесть раундов. Итогом этого поединка стала победа Хамитова единогласным решением судей.

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Для обоих бойцов это был дебют на профи-ринге. Таким образом, Куат Хамитов начал профессиональную боксерскую карьеру с победы и завоевал специальный пояс чемпиона WBC Allstars, а Нурберген Шарипов — с поражения.

"Оказалось, что я лучше вижу удары в боксерских перчатках, чем в ММА, — признался Хамитов в интервью Sport Plus Qazaqstan. — Практически точные удары я не пропускал. Я знал, что Нурберген будет идти вперед, я часто меняю стойки, здесь я боксировал закрыто в стиле "Канело". Я понимал, что он будет надеяться, что я устану и будут давить. Я был готов, выбрасывал удары, не все, конечно, попал, но всаживал удары в его голову.

Что касается последних официальных боев в ММА, то Хамитов в мае дрался с легендарным российским файтером Александром Шлеменко и уступил ему единогласным решением судей, а Шарипов в мае прошлого года удосрочил в третьем раунде египтянина Ахмеда Эль-Гариба.