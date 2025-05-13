Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием государственного и общественного деятеля Куаныша Султанова, вручив ему одну из высших государственных наград — орден "Отан", передаёт BaigeNews.kz.

Во время торжественной церемонии Глава государства отметил большой вклад Куаныша Султанова в становление и развитие независимого Казахстана:

"С первых дней Независимости Вы активно участвовали в жизни страны, занимали ответственные государственные посты, работали на дипломатической службе, продвигали международный авторитет Казахстана", — сказал Токаев.

Он напомнил, что Султанов был министром, заместителем Премьер-министра, послом в Китае, а также курировал отношения с Монголией, Вьетнамом и КНДР. Особо подчеркнута его роль в развитии парламентаризма — Султанов избирался в Верховный Совет, Сенат и Мажилис, где поднимал важнейшие вопросы государственного значения.

Кроме того, Президент отметил творческую и просветительскую деятельность Султанова: он является автором ряда книг на общественно-политические темы.

В ответ Куаныш Султанов поблагодарил Президента за высокую оценку своего труда и врученную награду.