Куантыров рассказал о касающихся предпринимателей изменениях в законах

Каким образом будет происходить переход от наказания бизнеса к профилактике правонарушений рассказал министр Национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в рамках реформирования системы госконтроля и надзора предусмотрен переход от наказания бизнеса к профилактике правонарушений.

Он отметил, что разработан законопроект, состоящий из 326 поправок. Они направлены на упорядочение форм контроля и надзора, регламентацию мер оперативного реагирования в сферах надзора только на законодательном уровне.

По словам министра, в настоящее время в отдельных отраслевых законах не установлены условия и порядки применения мер оперативного реагирования. Поэтому в рамках реформы "с чистого листа" в статье 136 Предпринимательского кодекса установлен запрет на применение мер оперативного реагирования в случаях, если в законах Республики Казахстан отсутствует порядок их применения. Теперь на уровне подзаконного акта запрещается устанавливать порядок проведения госконтроля и надзора.

Глава МНЭ отметил, что определены механизмы применения мер оперативного реагирования в 10 сферах: санитарно-эпидемиологического благополучия населения; карантина растений; архитектуры, градостроительства и строительства; торгового мореплавания; внутреннего водного транспорта; охраны, воспроизводства и использования животного мира; промышленной безопасности; охраны, защиты, пользования лесным фондом; воспроизводства лесов и лесоразведения; особо охраняемых природных территорий и в области использования атомной энергии.

Алибек Куантыров заявил, что принятие мер оперативного реагирования позволит госорганам законодательно реагировать на правонарушителей и предотвращать наступление общественно опасных неблагоприятных происшествий, несущих угрозу жизни и здоровью населения, возникших по вине субъекта бизнеса.

Он отметил, что в настоящее время государственный контроль осуществляется в более 90 сферах деятельности предпринимательства. При этом общий порядок проведения контроля установлен в Предпринимательском кодексе. Есть ряд сфер, которые по своей специфике требуют незамедлительной реакции со стороны органа контроля и надзора. В этих сферах невозможно заранее определить субъект контроля, время их проведения, местонахождение субъекта и (или) объекта. Также отсутствует возможность заблаговременного уведомления субъектов контроля и регистрации проверок в органах прокуратуры.

По словам министра, порядок проведения контроля в этих сферах выведен из общего порядка и будет быть установлен только на уровне отраслевых законов, в следующих сферах: соблюдение требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах; осуществление ветеринарно-санитарного и карантинно-фитосанитарного контроля на торговых рынках; распространение информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лицам в возрасте до восемнадцати лет, а также порядок нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях; оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему; оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; выполнение требований по безопасной эксплуатации судов и государственная статистика.

Он подчеркнул, что это позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление общественно опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности.

Как отметил министр, ранее Предпринимательским кодексом устанавливались требования к проведению государственного контроля в отношении госорганов. В рамках новой реформы такой контроль был выведен из-под действия Предпринимательского кодекса, и порядок проведения такого контроля должен регламентироваться в отраслевых законах.

Поэтому, по словам Алибека Куантырова, законопроектом предлагается регламентировать порядок проверок госорганов в 10 сферах контроля. Это позволит не допустить нарушения при проведении таких проверок и снизить коррупционные риски.

Министр также отметил, что в целях установления общих принципов и обеспечения единообразного подхода предусматривается регламентировать в отраслевых законах проведение расследования: в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; в области использования атомной энергии; в области защиты растений; в области электроэнергетики.

В рамках второго направления, по словам главы МНЭ, планируется снизить административную нагрузку за счёт сокращения неактуальных требований для бизнеса.

Он отметил, что в 2022 году во всех госорганах были созданы отраслевые рабочие группы в разрезе 44 сфер регулирования. В результате рабочими группами проанализированы 2 823 НПА в 44 и выявлены более 128 тысяч требований, из которых более 10 тысяч не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. Девять тысяч из них уже исключены на подзаконном уровне. Остальные будут исключены в рамках Единого пула поправок, внесенного в данный законопроект по ведению бизнеса.

Куантыров пояснил, что единый пул включает 386 поправок в 51 законодательный акт, направленных на совершенствование предпринимательской деятельности и предусматривает: исключение неактуальных, устаревших и излишних требований; исключение излишних административных барьеров и требований, не соответствующих базовым принципам новой регуляторной политики; исключение излишних разрешительных процедур; упрощение процедур переоформления разрешительных документов и разрешительных процедур.

Он также отметил, что ряд поправок также предусматривает расширение возможности участия бизнес-сообщества и НПП "Атамекен" в разработке документов системы государственного планирования путем предоставления экспертных заключений.

Алибек Кунтыров заверил, что реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.