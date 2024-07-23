Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию
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Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, осуждённого за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой, этапировали в колонию, передаёт BaigeNews.kz.
"Осуждённый этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговора суда. Согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осуждённые направляются в места отбывания наказания согласно прикрепления. В соответствии со статьёй 93 УИК РК иная информация не подлежит разглашению", - сообщили в КУИС.
Ранее председатель КУИС Тенизжан Джанибеков в СЦК рассказал, где будет отбывать наказание Куандык Бишимбаев. По его словам, учреждение максимальной безопасности расположено в Акмолинской области.
До этого экс-министр находился в СИЗО.
26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева на приговор первой инстанции. Ему предстоит провести в колонии 24 года.
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