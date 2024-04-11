Куандык Бишимбаев: Я не мог себе подобрать нормального защитника

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой подозреваемый Куандык Бишимбаев объяснил, почему отказывался давать показания во время досудебного расследования, передаёт BaigeNews.kz.

"9 ноября в 20:30 часов в подозрении совершения преступления был задержан Бишимбаев. В ходе расследования уголовного дела 15 декабря при допросе подозреваемый Бишимбаев в присутствии адвокатов Рахманова, Адиева пояснил, что намерен дать показания на месте происшествия. В связи с чем на 19 декабря было запланировано следственное действие проверка показания уточнения на месте подозреваемого с выездом в ресторан "Бао". Однако, созвонившись 18 декабря с адвокатом подозреваемого, последний пояснил, что Бишимбаев отказывает ехать на проверку показаний на запланированную дату в связи с его неготовностью и плохим самочувствием. В связи с чем следственное действие 19 декабря проведено не было. 22 декабря 2023, находясь с адвокатами Жумабаевой, Серкибаевым в учреждении номер 64, где находился Бишимбаев также было запланировано провести на предстоящей неделе проверку показаний подозреваемого. Однако позже адвокаты пояснили, что Бишимбаев не готов выезжать для показаний и уточнений на месте", — сказала прокурор во время исследования материалов дела.

Далее прокурор задала вопрос подсудимому.

"Скажите, вы 15 декабря говорите, что будете давать показания в последующем на месте совершения преступления. Почему в последующем вами не были даны такие показания?"

"Знаете, в те дни, я себя плохо чувствовал на самом деле. И, честно говоря, уровень моих защитников, с которыми я это обсуждал, не чувствовал, что они могут помочь. Я не мог себе даже подобрать нормального защитника в тот период в связи с ажиотажем, который происходил.

Только уже в последний период у меня появился квалифицированный защитник, которому я начал доверять. Поэтому уже в конце следствия писал обращения все-таки провести этот допрос.

В тот период адвокат Кусаинова появилась. Так как она отбыла в Алматы, ее не было, следователь настаивал следственные действия провести без ее участия. Поэтому был вынужден отказаться", — ответил Куандык Бишимбаев.

Он также подчеркнул, что у него было плохое самочувствие.

Ранее адвокат Бишимбаева заявил отвод судье.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее к делу приобщили заключения российских экспертов о невиновности Бишимбаева.