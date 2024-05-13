Куандык Бишимбаев сможет подать на УДО через 16 лет

Осуждённый за убийство жены экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев сможет подать на условно-досрочное освобождение только в 2039-2040 годах. Об этом сообщила судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По особо тяжкому преступлению, за совершение которого осуждён Бишимбаев, срок, когда у него наступает право на подачу такого ходатайства, возникает после отбытия 2/3 наказания – это 16 лет, 2039-2040 годы. Если приговор вступит в законную силу", – уточнила Есымова во время брифинга в суде.

Она подчеркнула, что при рассмотрении ходатайства будет учитываться мнение потерпевшего.

Судья-координатор Сейфулла Тасымбетов добавил, что суд посчитал Бишимбаева опасным рецидивистом.

"Назначено 24 года по совокупности уголовных правонарушений. У подсудимого Бишимбаева идёт две статьи. Да, опасный рецидив признан, поскольку он до этого осуждён за особо тяжкое преступление. Он считается судимым, ранее отбывавшим лишение свободы, поэтому в его действиях опасный рецидив", – пояснил Тасымбетов.

Оба спикера отказались говорить, сколько присяжных проголосовали за пожизненный срок и сколько против, объясняя это тайной совещательной комнаты.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор по громкому делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой.

Прокуроры удовлетворены вердиктом присяжных и считают вынесенный приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова справедливым наказанием.

Брат Салтанат Нукеновой и его адвокаты выразили своё согласие с оглашённым приговором.

Адвокат Байжанова заявил, что намерен обжаловать приговор.