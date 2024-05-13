Куандык Бишимбаев сможет подать на УДО через 16 лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Осуждённый за убийство жены экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев сможет подать на условно-досрочное освобождение только в 2039-2040 годах. Об этом сообщила судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По особо тяжкому преступлению, за совершение которого осуждён Бишимбаев, срок, когда у него наступает право на подачу такого ходатайства, возникает после отбытия 2/3 наказания – это 16 лет, 2039-2040 годы. Если приговор вступит в законную силу", – уточнила Есымова во время брифинга в суде.
Она подчеркнула, что при рассмотрении ходатайства будет учитываться мнение потерпевшего.
Судья-координатор Сейфулла Тасымбетов добавил, что суд посчитал Бишимбаева опасным рецидивистом.
"Назначено 24 года по совокупности уголовных правонарушений. У подсудимого Бишимбаева идёт две статьи. Да, опасный рецидив признан, поскольку он до этого осуждён за особо тяжкое преступление. Он считается судимым, ранее отбывавшим лишение свободы, поэтому в его действиях опасный рецидив", – пояснил Тасымбетов.
Оба спикера отказались говорить, сколько присяжных проголосовали за пожизненный срок и сколько против, объясняя это тайной совещательной комнаты.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор по громкому делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой.
Прокуроры удовлетворены вердиктом присяжных и считают вынесенный приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова справедливым наказанием.
Брат Салтанат Нукеновой и его адвокаты выразили своё согласие с оглашённым приговором.
Адвокат Байжанова заявил, что намерен обжаловать приговор.
Самое читаемое
- Названа приправа, повышающая риск рака желудка: она есть на каждой кухне
- Разгромом и потасовкой обернулся хоккейный матч Казахстан — Словакия
- Путин решил сменить министра обороны
- В ТОП-5 завершил Казахстан мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam
- Наставник сборной Франции отказался признавать победу Казахстана