Осужденный за убийство Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев обратился в суд с жалобой на администрацию учреждения, где отбывает наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Как сообщается, осужденный обратился в суд с заявлением о том, что администрация учреждения не дает ему поощрение.

"Согласно действующему законодательству, к осужденным не применяется поощрение в случае наличия нарушения порядка отбывания наказания. Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось. Исковое заявление осужденного судом не удовлетворено", - сообщили в КУИС.

Напомним, Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В конце июля 2024 года его этапировали в колонию.