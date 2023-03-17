КТЖ запустил спецпоезд для доставки интернет-покупок из Китая

KTZ Express организовал ускоренную доставку из КНР товаров, приобретённых через Интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
Регулярный транзитный шаттл-поезд с товарами, приобретёнными через Интернет, будет курсировать по маршруту Урумчи (КНР) через пограничный переход Алашанькоу — Достык в направлении России, а также в Узбекистан и Таджикистан", — говорится в сообщении.
Срок доставки груза до станции назначения составит 7–10 дней. Периодичность регулярного сервиса – еженедельно. В перспективе, с дальнейшим увеличением объёмов перевозок, частота отправок шаттлов планируют увеличить.