Новый туристический электропоезд по маршруту Астана — Курорт Боровое запускает КТЖ. Время следования составит 2 часа 26 минут — без промежуточных остановок. Электропоезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

"Электропоезд с общей вместимостью 574 пассажира, комфортабельные сиденья нового электропоезда выполнены по европейским стандартам класса "Комфорт Плюс"", - проинформировали в пресс-службе.

Стоимость билета со станции Нурлы Жол — 2 770 тенге, со станции Астана — 2 548 тенге.

Ранее стало известно, что вертолётные экскурсии в Боровом запустят в 2025 году.