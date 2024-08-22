КТЖ выявило хищения дизтоплива в локомотивных депо

Выездная финансовая комиссия КТЖ в 2022 году выявила факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо Семей, Аягоз и Оскемен, передаёт BaigeNews.kz.

Материалы переданы в правоохранительные органы Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Со стороны КТЖ оказано полное содействие в проведении следствия. По руководству депо Семей и Аягоз в 2024 году обвинительный приговор вступил в силу.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" ведёт системную работу по недопущению таких фактов. В компании действует политика нулевой терпимости к любым нарушениям.