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234Фото: chinadiscovery.com
КТЖ построит терминал в порту Китая
1 марта в рамках официального визита в Китай руководство АО "НК "Қазақстан темір жолы" встретилось с мэром города Сиань Ли Миньюанем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ. Стороны обсудили вопросы развития транспортных маршрутов и инфраструктуры.
К слову, город Сиань является крупнейшим транспортно-логистическим хабом Китая. 40 процентов грузов приходят со стороны Казахстана.
По итогу встречи подписано соглашение, согласно которому китайская сторона предоставит восемь гектаров земельного участка для строительства терминала в порту города Сиань.
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