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КТЖ оштрафовали из-за обрушения перильного ограждения

Сегодня, 08:24
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КТЖ оштрафовали из-за обрушения перильного ограждения Сегодня, 08:24
Сегодня, 08:24
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Нацкомпанию "Казахстан Темир Жолы" оштрафовали из-за обрушения перильного ограждения железнодорожного переезда в Туркестанской области, передает BaigeNews со ссылкой на 24KZ. Происшествие случилось накануне на перегоне "Кызылсай – Манкент". Конструкция рухнула на проходящую под ним дорогу. По следам инцидента полиция возбудила административное дело.

Напомним, часть конструкции железнодорожного переезда рухнула на автодорогу неожиданно. Позже стало известно – на проезжую часть сверху упало перильное ограждение. К счастью, в этот момент никого под ним не оказалось.

К слову, объект находится на балансе компании "Казахстан Темир Жолы". Там сообщили, что всё случилось из-за металлического баннера, который тогда был прикреплён к перилам. Но сейчас, по словам специалистов, угрозы безопасности движения поездов и автомобилей нет.

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