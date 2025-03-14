КТЖ опровергает информацию полиции по делу о наркотиках их сотрудника
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
119Фото: МВД РК
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" опровергло информацию Министерства внутренних дел по делу о наркотиках их сотрудника, передаёт BaigeNews.kz.
"Задержанный житель города Павлодар за сбыт наркотических средств не является работником ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", - говорится в сообщении компании.
Ранее в полиции заявили, что работник КТЖ попался на сбыте наркотиков. При обыске было изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.