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КТЖ незаконно сдавало в аренду пути и заработало на этом 4 млрд тенге

Сегодня, 17:00
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: baigenews.kz

Прокуратура обжаловала в суде действия КТЖ по сдаче в аренду станционных путей, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлены факты оказания территориальными подразделениями АО "НК "КТЖ" необоснованного предпочтения при распоряжении государственным имуществом. Железнодорожный оператор в течение трёх лет предоставлял во временное владение АО "Востокмашзавод" станционные пути, не подлежащие передаче в имущественный найм, что позволило арендаторам избежать обязательные выплаты за простой вагонов на сумму порядка четырёх миллиардов тенге", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

Прокуратурой заявлены иски в суды Абайской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской областей с требованием о расторжении договоров аренды.

Иски надзорного органа удовлетворены в полном объёме.

 

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