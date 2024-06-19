КТЖ незаконно сдавало в аренду пути и заработало на этом 4 млрд тенге

"Установлены факты оказания территориальными подразделениями АО "НК "КТЖ" необоснованного предпочтения при распоряжении государственным имуществом. Железнодорожный оператор в течение трёх лет предоставлял во временное владение АО "Востокмашзавод" станционные пути, не подлежащие передаче в имущественный найм, что позволило арендаторам избежать обязательные выплаты за простой вагонов на сумму порядка четырёх миллиардов тенге", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.