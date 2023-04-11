КТЖ доставит шаттл-поездами гуманитарный груз из Китая в Турцию

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200 контейнеров с гуманитарным грузом будут доставлены шаттл-поездами из Китая в Турцию через Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Қазақстан темір жолы".

"Ускоренная доставка через Казахстан организована по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. По территории Казахстана поезд проследует в рекордно короткие сроки – 90 часов. В составе первого поезда пятьдесят 40-футовых контейнеров с палатками для временного размещения людей, пострадавших от землетрясения. Планируется отправка еще 150 контейнеров. Оператором шаттл-поездов является АО "KTZ Express"", - сообщили в КТЖ.

С появлением шаттл-сервиса сроки доставки грузов из КНР до портов Грузии сократились в три раза – до 18 суток, до портов Турции – до 25 суток. По территории Казахстана груз проследует до Каспийского моря (порт Актау), далее в Азербайджан, Грузию до города Мерсин (Турция).