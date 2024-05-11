Кто зарабатывает на предпринимателях путем регулирования, того ждут большие перемены — эксперт о либерализации экономики

О либеризации экономики в социальных сетях высказался председатель правления Института экономических исследований Министерства нацэкономики РК Руслан Султанов, передаёт BaigeNews.kz

Эксперт отметил, что опубликовали новый Указ Президента РК о либерализации экономики, направлен на укрепление рыночных принципов и стимулирование частного предпринимательства.

"Что мне импонирует, это начало, где зафиксированы направления либерализации:

Обеспечение неприкосновенности частной собственности - подчеркивает усиление защиты прав собственности, что является основой для стабильного развития предпринимательства и инвестиционной деятельности. Ведь уверенность в защите собственных прав стимулирует бизнес к развитию и новым инвестициям. Это главный нюанс на текущий момент. Полноценная реализация принципов свободы предпринимательской деятельности - означает минимизацию государственного вмешательства в дела бизнеса. Это делает экономическую среду более открытой и конкурентоспособной. Поддержка развития и защита свободной конкуренции - создание равных условий для всех участников рынка, что важно для предотвращения монополизма, олигополий и стимулирования эффективности. На мой взгляд, даже госмонополии недопустимы, что следует из этого пункта. Устранение регуляторных и административных барьеров для доступа на рынки - упрощение процедур входа на рынок, что уменьшает издержки для начинающих и действующих предпринимателей. Из своего опыта отмечу, что это важный пункт, которые оказывает значительное влияние на бизнес среду. Фронтальное снижение издержек бизнеса на администрирование взаимоотношений с государственными органами - для меня это уменьшение финансовой и временной нагрузки на предприятия, связанной с необходимостью взаимодействия с государственными структурами. Простым языком, кто зарабатывает на предпринимателях путем регулирования, того ждут большие перемены", — отметил Руслан Султанов.

Эксперт также поделился важными нюансами, которые отметил для себя:

Сокращение государственного участия в экономике - стоит на первом месте в списке приоритетов. Он предусматривает масштабное и ускоренное сокращение доли госсектора через приватизацию.

Либерализация цен и тарифов - еще одно важное направление реформ. Указ предусматривает постепенное уменьшение законодательных ограничений на формирование цен, что особенно критично для многих зарегулированных секторов. Это позволит стимулировать рост частных инвестиций и способствовать повышению качества услуг, доступных населению и бизнесу.

Будет проходить поэтапно, но то, что зафиксировано в столь высоком документе - это уже серьезный сигнал, обратного пути нет - до конца 2027 года все механизмы регулирования цен должны быть отменены!

Усиление корпоративного управления в компаниях "Самрук Казына" через реформирование процедур назначения и работы советов директоров открывает новые возможности для повышения эффективности и независимости управления.

Надеюсь это повысит их эффективность и укрепит доверие потенциальных инвесторов. Важно определиться с дальнейшим видением развития фонда - какова будет его роль.

Реформы в сфере закупок обещают значительное улучшение прозрачности и справедливости процессов закупок, введение принципов "желтых страниц" для ограничения участия государственных структур в закупках, если есть частные альтернативы, и открытие рынка для более широкой конкуренции.