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Кто загрязняет воздух в Усть-Каменогорске, и что с этим делать
Дышать или не дышать? Вот в чём вопрос! По-шекспировски относиться к жизненноважному действию приходится жителям Восточно-Казахстанской области. Стойкий смог, едкий запах, грязная одежда, заболевания бронхолёгочной системы - то, с чем ежедневно сталкиваются восточноказахстанцы и гости региона.
Города здесь славятся своей плохой экологической обстановкой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай стабильно входят в список десяти городов Казахстане, где люди дышат плохим воздухом. Экологи признают, что из года в год ситуация меняется, но, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Впрочем, они же и дают рекомендации, как хоть немного снизить воздействие деятельности промышленных предприятий на жизнь и здоровье горожан.
Кто виноват?
Основная доля загрязнений, конечно же, приходится на областной центр Восточного Казахстана – Усть-Каменогорк. Только в черте города находится три крупнейших промышленных предприятий, естественно, горожанам приходится буквально на себе испытывать результат их деятельности.
По итогам 2022 года, 130 тысяч тонн составил валовый выброс по ВКО (с учётом ещё области Абай). Другими словами, именно столько различных загрязняющих веществ попало в сначала в атмосферу, а затем осело в лёгких восточноказахстанцев. Большая часть досталось жителям Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая – тех городов, где и сосредоточены основные предприятия. В департаменте экологии региона уточняют – данные совпадают с показателями пяти прошлых лет.
Кстати, почти половина выбросов (47 процентов) приходится именно на промышленные предприятия, остальные показатели делят между собой выхлопные газы от автомобилей и печное отопление.
Безусловно, основная доля общественной критики приходится на повышенный уровень загрязнения в городе Усть-Каменогорск.
Начнем с того, что Усть-Каменогорск расположен в котловине Алтайских гор. Обычно здесь царит безветрие или слабый ветер, это способствуют накоплению вредных веществ. Понятно, что скапливаются они возле земли и образуют смог. Именно в так называемые НМУ (неблагоприятные метеоусловия, когда нет ветра) ситуация очень усугубляется. Люди жалуются, что им реально нечем дышать. Непростым в этом отношении выдался 2022 год.
"Согласно данным РГП "Казгидромет", в Усть-Каменогорске общее количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ) в 2021 году было 42 дня, а в 2022 года - 96 дней! То есть, фактически, каждый третий и четвёртый день на улицу было нежелательно выходить. Но особенность климата здесь такая, что НМУ длятся по несколько дней подряд. Обостряется ситуация летом и зимой. К примеру, непрерывный период НМУ сохранялся целый месяц с 22 января по 21 февраля 2022 года, в течение 14 дней с 26 ноября по 9 декабря того года", - привели официальные в департаменте экологии ВКО.
Специалисты посчитали, что в одном только январе прошлого года насчитывалось 15 дней НМУ, в феврале – 16, в сентябре 17, октябре 18, в ноябре 8, а в декабре 17.
Усугубляется ситуация с НМУ именно зимой. Свою ложку дёгтя сюда добавляет частный сектор и морозы, характерные для местного климата.
"Учитывая, что в зимний период порядка 80% частного сектора отапливаются бытовыми печами на угле, то продукты их сгорания, собираясь над поверхностью земли, в сочетании с промышленными выбросами и отработанными газами автотранспорта, обязательно приводят к тому, что образуется плотная пелена смога при наступлении НМУ", - подытожили в департаменте.
Об этом свидетельствуют мониторинговые исследования качества атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске, проводимые 10 автоматическими станциями в непрерывном режиме.
Результаты показали, что именно в течение января-февраля отмечались высокие показатели по сероводороду, причем максимальные значения были зафиксированы в районе улиц Бажова – частный сектор, достаточно отдаленный от промышленной зоны.
"В целом, промышленные и производственные выбросы по городу Усть-Каменогорску составляет порядка 54,5 тысяч тонн в год. В том числе, по городу в автономном режиме работают 89 котельных, общая масса выбросов от которых 5690 тонн в год, или 10% выбросов всех стационарных источников. Ежегодно за отопительный сезон частным сектором сжигается около 234 тысяч тонн угля, общая масса выбросов от которых составляет 14 100 тонн в год, или 26% от количества всех выбросов по городу", - сообщили в Департаменте экологии ВКО.
Опять же, заостряют внимание экологи, дымовые газы автотранспорта и бытовых теплогенераторов, в отличие от источников предприятий, выбрасываются в атмосферу через невысокие трубы, что не способствует их рассеиванию в атмосфере. В результате именно на уровне дыхания человека создаются значительные концентрации загрязняющих веществ.
…и что делать?
Как сообщили в департаменте экологии ВКО, здесь определён и разработан целый свод мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды Усть-Каменогорска. Они касаются всех источников загрязнения воздуха.
"Вот некоторые из них. Например, необходимо всем крупным предприятиям реализовать воздухоохранные мероприятия, а в 2023 году обеспечить внедрение автоматизированных систем мониторинга за дымовыми газами и сточными водами.
Для Усть-Каменогорска подготовить обоснования для запрета по вводу в эксплуатацию новых котельных и производственных котлов на твёрдом топливе.
Также важно изучить и выработать предложения по снижению тарифов за использование электроэнергии частным сектором в отопительный период. Это будет способствовать скорейшему переходу с угля при топке печей на другие источники.
Необходимо продолжить мероприятия по подключению частного сектора к центральному отоплению.
В генеральном плане города предусмотреть создание коридоров для проветривания в наиболее загрязненной части города, а также продолжить оптимизацию автомагистралей города для того, чтобы снизить выбросы автотранспорта", - сообщил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
Конечно, сразу эти меры реализовать не получится, да и не факт, что все они в полной мере когда-нибудь будут воплощены, но начинать с чего-то надо.
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