В германском Рупольдинге продолжается этап Кубка мира по биатлону. 17 января состоится мужская эстафета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

"Гонка будет состоять из четырех этапов по 7,5 километра. Казахстан представят Асет Дюсенов, Александр Мухин, Иван Дарьин, Вадим Куралес", - говорится в сообщении.

Всего на старт выйдут 22 команды. Начало в 18:20 по времени Астаны.

Напомним, ранее сообщалось, что прогноз по золотым медалям на Азиатских играх сделал министр туризма и спорта.