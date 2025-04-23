На Генеральной ассамблее Национального Олимпийского комитета Казахстана сформирован обновлённый состав Исполнительного комитета. Участники обсудили изменения в Устав организации и приняли новых членов, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие президент НОК Казахстана Геннадий Головкин, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев и представители Национальных спортивных федераций.

В связи с изменениями в руководстве ряда спортивных организаций и другими кадровыми перестановками принято решение о пересмотре и обновлении состава Исполнительного комитета с целью повышения эффективности и активности его работы.

По итогам Генеральной ассамблеи утверждён обновлённый состав Исполкома:

Серик Жарасбаев – вице-президент по работе с регионами, вице-министр туризма и спорта РК;

Шахмурат Муталип – вице-президент по вопросам международного сотрудничества, президент Казахстанской федерации бокса;

Данияр Абулгазин – вице-президент по летним олимпийским видам спорта, президент Федерации настольного тенниса;

Сакен Мусайбеков – вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой;

Гаджи Гаджиев – вице-президент по общим вопросам, президент Федерации тяжёлой атлетики.

Представитель Комиссии спортсменов - Ольга Рыпакова – президент Федерации лёгкой атлетики.

Представители Национальных федераций:

Алия Юсупова – президент Федерации гимнастики;

Мади Такиев – президент Федерации волейбола;

Асхат Житкеев – генеральный секретарь Федерации дзюдо;

Нурлан Жакупов – президент Федерации водных видов спорта;

Ержан Биржанов – президент Казахстанской федерации триатлона;

Берік Асылов - президент Казахстанской федерации спортивной стрельбы;

Кудрет Шамиев – президент Казахстанской федерации таеквондо (WTF);

Кайрат Дуйсенов - вице-президент Казахстанской Федерации гольфа.

Кроме того, участники Генеральной ассамблеи утвердили принятие Казахстанского союза фигурного катания в число членов НОК Казахстана.

В сентябре 2024 года организация направила официальное обращение с просьбой о признании в статусе самостоятельной Национальной федерации. Ранее фигурное катание развивалось в структуре Казахстанского союза конькобежцев. В ноябре 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил принятие Казахстанского союза фигурного катания в качестве отдельной Федерации, представляющей этот олимпийский вид спорта.

Также принято решение об исключении Казахстанской федерации санного спорта из числа членов НОК Казахстана в связи с отсутствием активной деятельности.