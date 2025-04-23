Кто вошёл в новый состав Исполнительного комитета НОК Казахстана
Федерацию санного спорта исключили из числа членов НОК Казахстана.
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На Генеральной ассамблее Национального Олимпийского комитета Казахстана сформирован обновлённый состав Исполнительного комитета. Участники обсудили изменения в Устав организации и приняли новых членов, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие президент НОК Казахстана Геннадий Головкин, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев и представители Национальных спортивных федераций.
В связи с изменениями в руководстве ряда спортивных организаций и другими кадровыми перестановками принято решение о пересмотре и обновлении состава Исполнительного комитета с целью повышения эффективности и активности его работы.
По итогам Генеральной ассамблеи утверждён обновлённый состав Исполкома:
Серик Жарасбаев – вице-президент по работе с регионами, вице-министр туризма и спорта РК;
Шахмурат Муталип – вице-президент по вопросам международного сотрудничества, президент Казахстанской федерации бокса;
Данияр Абулгазин – вице-президент по летним олимпийским видам спорта, президент Федерации настольного тенниса;
Сакен Мусайбеков – вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой;
Гаджи Гаджиев – вице-президент по общим вопросам, президент Федерации тяжёлой атлетики.
Представитель Комиссии спортсменов - Ольга Рыпакова – президент Федерации лёгкой атлетики.
Представители Национальных федераций:
Алия Юсупова – президент Федерации гимнастики;
Мади Такиев – президент Федерации волейбола;
Асхат Житкеев – генеральный секретарь Федерации дзюдо;
Нурлан Жакупов – президент Федерации водных видов спорта;
Ержан Биржанов – президент Казахстанской федерации триатлона;
Берік Асылов - президент Казахстанской федерации спортивной стрельбы;
Кудрет Шамиев – президент Казахстанской федерации таеквондо (WTF);
Кайрат Дуйсенов - вице-президент Казахстанской Федерации гольфа.
Кроме того, участники Генеральной ассамблеи утвердили принятие Казахстанского союза фигурного катания в число членов НОК Казахстана.
В сентябре 2024 года организация направила официальное обращение с просьбой о признании в статусе самостоятельной Национальной федерации. Ранее фигурное катание развивалось в структуре Казахстанского союза конькобежцев. В ноябре 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил принятие Казахстанского союза фигурного катания в качестве отдельной Федерации, представляющей этот олимпийский вид спорта.
Также принято решение об исключении Казахстанской федерации санного спорта из числа членов НОК Казахстана в связи с отсутствием активной деятельности.