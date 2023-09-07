Кто вошел в список претендентов на "Золотой мяч"

Журнала France Football опубликовал полный список из 30 претендентов на "Золотой мяч", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Впервые за 19 лет в список не вошел Криштиану Роналду ныне являющийся нападающим "Аль-Насра" .

Вратари:

Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Яссин Буну ("Аль-Хилаль").

Защитники:

Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш (Манчестер Сити"), Ким Мин Джэ ("Бавария)

Полузащитники:

Джамал Мусиала ("Бавария"), Джуд Беллингем ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Николо Барелла ("Интер"), Мартин Эдегор ("Арсенал").

Нападающие:

Лионель Месси ("Интер Майами"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Рандаль Коло Муани (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Винисиус ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Харри Кейн ("Бавария").

Обладателя золотого мяча-2023 назовут 30 сентября на церемонии в парижском театре Шатле.