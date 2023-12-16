Кто виноват в срыве боя Жанибека Алимханулы с Юбэнком-младшим

Британский боксер Крис Юбэнк-младший рассказал, почему ему не удаётся провести бой с объединённым чемпионом мира в среднем весе, казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По словам Юбэнка, его промоутеры из Wasserman Boxing, Калле и Ниссе Зауэрланд, препятствуют организации этого поединка. Они хотят устроить своему клиенту другой бой — против итальянского боксера Этинозы Олихи, который является чемпионом мира в среднем весе по версии IBO.

Этот пояс считается наименее престижным из ведущих боксерских организаций.

Что касается Жанибека Алимханулы, то он владеет титулами WBO и IBF.

Напомним, на прошлой неделе в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, после чего Алимханулы поблагодарил главу государства за поддержку. А накануне Дня независимости Казахстана Жанибек Алимханулы подарил президенту боксёрские перчатки цветов государственного флага страны.

30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера.

В планах Жанибека собрать ещё два пояса и стать обладателем четырёх титулов.

Также стало известно, что команда "Казахского стиля" отказалась от спаррингов с бывшим обладателем титула на дивизион ниже, мексиканцем Хайме Мунгией, поскольку рассматривает его как потенциального оппонента.