Кто в Казахстане в ответе за сохранность госсекретов

Депутат мажилиса Парламента РК Марат Башимов обратился к генпрокурору и председателю КНБ. Он отметил, что "некоторые секретоносители "разгуливают" по всему миру, встречаются с руководителями зарубежных государств, иностранных структур, и при этом у общества складывается впечатление, что они не несут никакой ответственности и не принимаются никакие меры по контролю за распространением государственных секретов. Сейчас, как сказал мажилисмен, допуск к госсекретам имеют не только госслужащие, но и многие представители олигополии, адвокаты, служащие квазигоссектора и другие физические лица, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьёй 37 Закона за ними юридически закреплены и ими приняты на себя письменные обязательства перед государством по неразглашению доверенных им сведений, составляющих государственные секреты. Нарушение данных обязательств влечёт строгую уголовную ответственность – лишение свободы на срок до восьми лет. Как осуществляется контроль за ними? Каким образом проверяется соблюдение ими обязательств по нераспространению госсекретов? Достаточно ли данные вопросы урегулированы в законодательстве нашей страны?" ― задался вопросами депутат.

Он попросил главу КНБ и генерального прокурора предоставить информацию по проводимой работе в данном направлении за последние пять лет. Кроме того, его заинтересовала, позиция возглавляемых ими структур по вопросу дополнительного урегулирования вопросов ответственности секретоносителей.