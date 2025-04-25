Департамент государственных доходов по Мангистауской области опроверг распространенную в социальных сетях информацию о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что данное утверждение не соответствует действительности. Согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан, пенсионеры могут быть освобождены от уплаты налога на имущество только при определенных условиях. Например, это касается отдельно проживающих пенсионеров, если по их юридическому адресу зарегистрированы только пенсионеры и стоимость всех объектов налогообложения не превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП).

Кроме того, от уплаты налога на имущество освобождаются следующие категории граждан:

Герои Советского Союза, герои Социалистического труда, "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" и другие.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие, в том числе лица с инвалидностью.

Важно отметить, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2024 год истекает 1 октября 2025 года.

Департамент также подчеркнул, что для получения дополнительных разъяснений и уточнений по вопросам налогообложения следует обращаться к официальным источникам, чтобы избежать попадания на мошенников, распространяющих ложные сведения.