В "КазАвтоЖол" перечислили кто в Казахстане может бесплатно пользоваться платными автодорогами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

В соответствии со статьей 5-2 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245-II "Об автомобильных дорогах" от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются следующие категории транспортных средств:

Cпециальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

- организации скорой медицинской помощи;

- аварийно-спасательных служб;

- правоохранительных органов;

- органов транспортного контроля;

- специальных государственных органов;

- Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

- Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;

- концессионера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;



автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;



- автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;



- грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;



- легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;



- легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

"Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями. Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится.



Для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальное запрос в АО "НК "КазАвтоЖол" с приложением государственных номерных знаков своих транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов", - говорится в сообщении.

В Республике Казахстан действует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, включая 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км и 6 участков 2 и 3 технической категории общей протяженностью 1060 км.