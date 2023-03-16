Кто-то рисует карандашом, кто-то на компьютере - интервью с диджитал-художником

В современном мире искусством принято считать не только то, что создано с использованием традиционных художественных навыков, но и при помощи новых технологий. Такой вид искусства прозван "диджитал". Одним из представителей этого течения является 37-летний казахстанец Аскар Хан. Художник проживает в США, работает в кинокомпании Paramount, занимается компьютерными технологиями и тестированием медиа-приложений. Изучая нейросети, Аскар создаёт своё диджитал-творчество, которое посвящено такой актуальной проблеме как экология. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с художником о его жизни, творчестве и развитии современного искусства.

- Что значит быть диджитал художником?

- "Диджитал" - это инструмент. Кто-то рисует карандашом, баллончиками, а кто-то делает всё на компьютере. Это и есть "диджитал". Также нейросети вносят свою лепту. Что касается "художника" - главный судья, это зритель. Он оценивает. Наша задача - донести эмоции и мысль.

- Почему вы решили стать диджитал художником?

- Я с детства увлекаюсь искусством и технологиями. Мое первое образование - цифровое кино. Переехав в Голливуд, я начал работать на одной из крупнейших киностудий. Стать художником, я не думаю, что это было каком-то осознанным решением. Это скорее был зов. Мне хотелось создавать, выражать и дарить людям эмоции, а также показывать развитие технологий и сочетать это с нашей красивой казахской культурой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Askar Khan (@03car.y)

- Как проходит процесс создания рисунков?

- Обычно рисую просто всё, что приходит в голову, или то, что сфотографировал, но хочется переделать. Но в большинстве случаев вначале я создаю коллаж в фотошопе, потом нейросеть на основе коллажа, трафарета создаёт основную работу, и я её ретуширую уже в фотошопе.

- Что вы обычно рисуете?

- Я всегда любил рисовать, писать музыку и создавать истории. С появлением новых инструментов мои работы стали ещё более красочными, и людям стало это нравиться. У меня много работ на разные темы. В последнее время, видимо, так как я скучаю по родине, я делаю больше работ, посвящённых нашей родине. Делюсь ими в Интернете, чтобы люди могли увидеть то, какая у нас красивая культура и какие красивые у нас люди. Я совмещаю это с фантастическими историями, мировой высокой модой или очень актуальными темами, такими как экология.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Askar Khan (@03car.y)

- Ваша последняя работа посвящена проблеме загрязнения воздуха и пластиковых отходов, созаны образы женщин, которые символизируют природу. Расскажите, как появилась такая идея?

- Идея была у меня давно. Работал над ней около месяца. Нейросети очень помогают в этом. Как коренного алматинца меня всегда беспокоило то, что происходит в моём городе. Очень больно на это смотреть. Я решил воспользоваться своим творческим инструментом, чтобы вызвать изменения. А образ женщин я рисую потому, что это - самые красивые и умные из людей. Хотелось бы, чтобы мои работы увидели не только в Instagram, но и те, кто может повлиять на ситуацию. Я верю, что художественно-визуальные произведения могут лучше всего воздействовать на людей и подтолкнуть их к действиям.

- Насколько диджитал искусство распространено в Казахстане?

- В Интернете я часто нахожу работы других художников и дизайнеров. В один прекрасный день я увидел адаптацию Звёздных Войн в казахском стиле, и это сильно меня вдохновило. Я осознал, что ранее никогда не смотрел на нашу культуру под таким углом, и мировой культуре не хватает наших лиц и национального колорита. Новые технологии, такие как нейросети, значительно изменили мое восприятие, и я уверен, что они изменят восприятие всего окружающего мира. Я очень вдохновлён возможностями, которые они предоставляют.

- Как цифровое искусство устроено с экономической точки зрения?

- Нужно понять одну вещь - фильм, снятый на цифровую камеру, также является цифровым искусством. 3D-графика тоже является формой цифрового искусства. Просто инструменты постоянно совершенствуются вместе с технологиями. Что касается экономики, каждый случай нужно рассматривать отдельно. Если говорить о том, что я делаю, то я не зарабатываю на этом. Я делаю это для удовольствия. У меня есть основная работа, которая меня кормит.

