На главном судебном разбирательстве по делу об убийстве Шерзата Полата выступила жительница дома, расположенного рядом с местом трагедии. Наргиза Низаметдинова поделилась тем, что увидела в ночь нападения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я спала и проснулась от диких криков. Первый – голос мамы, как она кричала: "Балам, балам". Просто орала. Шерзат побежал вперед, за ним дядя. Потом кто-то из парней крикнул: "Ат". Он стоял возле магазина. Этот мужчина был в темной одежде. За ним побежала мама. Потом парни побежали. Потом мама начала закрывать сына. Я увидела, как бьют, как будто дубинкой по голове. Потом видела, как бьют Шерзата кулаками", – рассказала свидетельница.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала показания, которые женщина давала ранее. Тогда она утверждала, что видела, как нападавшие наносили удары ножом.

"Парень худощавого телосложения в кепке наносил удары ножом несколько раз", – зачитала прокурор.

Свидетель пояснила, что изначально думала, будто удары наносятся кулаками.

"Не ножом. Я изначально подумала, что кулаками. Но ножом я сказала после того, как услышала, что его оказывается ножом... Нас же начали спрашивать через несколько дней, когда я узнала, что это было ножом", – отметила она.

По её словам, нападавший был в красной кепке, худощавого телосложения. Также она рассказала, что видела "что-то длинное, как дубинку".

"Мама была рядом, закрывала его. Люди в толпе слышали, как мама просила не бить. Видела одну девушку со светлыми волосами, она шла с парнем к магазину. Это было, когда я ещё была дома и открыла окно", – добавила свидетель.

Она также призналась, что выбежала на улицу уже после того, как все участники происшествия скрылись. Адвокат подсудимых спросил, почему она не вызвала полицию.

"У меня не было телефона под рукой. Я в панике выбежала на улицу. Там уже кто-то крикнул: "Вызвали, вызвали"", – пояснила Наргиза Низаметдинова.

Ранее в суде выступил житель близлежащего дома Сакен Акежанов. В ночь происшествия он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже. Он сообщил, что Шерзата пинали около 10 парней.