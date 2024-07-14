Кто такой Томас Мэтью Крукс: что известно о стрелявшем в Трампа 20-летнем парне

Зарубежные СМИ сейчас много пишут об убитом стрелке, который, по версии следствия, покушался на жизнь экс-президента США Доннальда Трампа. При этом, в соцсетях гуляет видео, снятое перед стрельбой на митинге в Пенсильвании, где 20-летний парень говорит, что ненавидит республиканцев. Позже американское ФБР идентифицирует его тело, как Томаса Крукса. Однако ещё позже выяснится, что ненавидящий республиканцев молодой человек и сам был республиканцем и даже делал пожертвования в пользу партии. BaigeNews.kz попытался разобраться в произошедшем.

Напомним, 78-летний экс-президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение в правое ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство. Кроме того, стрелок убил одного человека, стоявшего за спиной Трампа и еще двое получили тяжелые ранения. Федеральное бюро расследования опознало личность подозреваемого.

Фото: nypost.com

По версии следствия, стрельбу устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, вооруженный винтовкой AR он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены.

В американских соцсетях расходится видео, на котором 20-летний житель Бетел-парка (штат Пенсильвания),говорит о нависти к нему и всем республиканцам. СМИ Америки сообщают, что этот ролик появился в соцсети Крукса накануне нападения и быстро был удалён.

"Меня зовут Томас Мэтью Крукс. Ненавижу республиканцев, ненавижу Трампа, и угадайте что? Вы взяли не того парня".

Однако подтверждения подлинности это ролика нет. Позже появилась информация, что видео с якобы обращением стрелявшего после покушения записал блогер, который внешне похож на стрелявшего в Трампа Томаса Мэтью Крукса.

При этом по данным The New York Pоst, Крукс состоял в списках республиканских избирателей Штата. Вместе с тем он в 2021 году пожертвовал небольшую сумму - 15 долларов — в пользу демократов.

Журналистам удалось связаться с отцом Крукса, Мэтью, он только и сказал: "Что, черт возьми, происходит?!" и отказался продолжать беседу.

Между тем, мотив нападения остаётся неясным, хотя расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов уделяют приоритетное внимание поиску любого возможного мотива, а также проверяют версию о том, были ли у Крукса сообщники. Хотя полиция скорее склоняется к версии, что парень действовал водиночку.